Taristuehituse Liit: automaks tuleks suunata teedeehitusse

Taristuehituse Liidu tegevjuhi Tarmo Trei sõnul on taristuehitajad korduvalt juhtinud tähelepanu sektori pikaajalisele alarahastatusele, mis avaldab suurt negatiivset mõju Eesti teede seisukorrale. „Automaksu suunamine teede ehitusse ja korrashoidu oleks üks viis leevendamaks kroonilist rahapuudust taristu arendamises,“ ütles Trei. „Lisaks oleks see ka õiglane, sest nii saaksid automaksu maksjad sellest ka kohe osa.“

Lisaks on väga oluline, et sihtotstarbelise maksu näol oleks taristuehitajatel mingigi stabiilne rahastus ning selle abil saaks teha pikemaid plaane. „Just pikemast plaanist ja riigi visioonist taristuehituse tuleviku osas tunneme väga puudust,“ nentis Trei.

Avalike teede (riigimaanteed ja kohalikud teed) remondivõlg on praeguseks juba üle 4,4 mld euro. 2022. aasta riigieelarveseadusest lähtuvalt jõuab riigimaanteede teehoidu nii aastal 2024 kui 2025 võrreldes juba niigi vähenenud investeeringutega veel ligi 100 miljonit eurot vähem kummalgi aastal. Kui 2023. aasta investeeringute tase taristuehitusse on ca 202 miljonit, siis 2025. aastal ainult ca 108 miljonit eurot, mis mõjutab negatiivselt nii teedevõrgu seisukorda kui ka sektori enda võimekust ja jätkusuutlikkust.

Riigikontrolli mullu septembris valminud audit tõi välja, et väheneva rahastuse juures ei suudeta täita ka minimaalseid riigiteede säilitamise ja arendamise eesmärke. Sama audit rõhutas, et Eesti ei suuda selliselt jätkates täita 2030. aastaks ELi ees võetud kohustusi TEN-T võrgu väljaehitamisel.

Taristuehituse Liit toob pöördumises välja, et veel kümme aastat tagasi oli riigi teedevõrgu rahastamine seotud kindla riigikassa laekumise ehk kütuseaktsiisiga, millest 75% suunati teehoidu. 2015. aastal sidus riik aga teehoiu rahastamise kütuseaktsiisist lahti ja sellest ajast alates on riik teinud sihtotstarbeliselt teehoidu mõeldud investeeringuid varasema tasemega võrreldes üle miljardi euro vähem. Kütuseaktsiisi on viimastel aastatel laekunud üle 500 miljoni euro aastas. Riigiteede hoidu investeeritud vahendite maht on olnud sellest reeglina alla 50% - seda koos käibemaksuga, koos eurorahastusega ja koos administreerimiskuludega.