Eesti iduettevõtetes teenib keskmiselt üle kolme tuhande euro kuus

Startup Estonia juht Eve Peeterson sõnas, et Eesti tehnoloogiasektoris on konkurents kõrgkvalifitseeritud tööjõu pärast jätkuvalt tugev. „Samas on näha, et iduettevõtjad otsivad kokkuhoiu ja kulude optimeerimise võimalusi ning paraku on see kaasa toonud ka koondamisi. Idusektori töötajate arv tervikuna ei ole aga langenud ning koondatud töötajad leiavad enamasti kiirelt rakenduse teistes iduettevõtetes. Ka välistalentide roll on tehnoloogiasektoris jätkuvalt oluline, kuna nad täidavad eelkõige neid positsioone, mida Eesti tööjõuturg ei suuda täita,“ selgitas Peeterson.