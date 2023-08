Järjekordne miljonitehing. Hanschmidti ja Panti osalus Tallink Grupis suurenes veelgi

Ettevõttele oli tegu tänavu viienda ostuga ning kokku on soetatud 2023. aastal ligi 8,2 miljonit eurot.

Märtsis kommenteeris ettevõtte juht Ain Hanschmidt Ärilehele, et kuna Tallinki äri on taastunud, tahetakse oma positsioone kindlustada. Kui võrrelda aastaid 2018 ja 2022, siis oli Tallinki äri mullu Hanschmidti sõnul suures pildis samas suurusjärgus, kuid aktsia hind on oluliselt erinev.