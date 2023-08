Oodatud võimalus. II samba sissemakseid tasub parema pensioni nimel juba varsti ise suurendada

„See on suurepärane võimalus suurendada enda panust pensioniks valimistumisel, sest mida aeg edasi, seda vähem vastab riigipoolne solidaarne, minimaalseid vajadusi kattev vanaduspension ehk I sammas inimeste ootustele,“ tõdes Peik. „Praegu on iga pensioniealise kohta Eestis umbes 2,2 tööealist elanikku. Kuid prognooside järgi on 2060. aastaks see suhtarv palju madalam, 1,7. Praeguse sotsiaalmaksumääraga on keeruline riikliku pensionit piisavalt tõsta ja tuleb pigem tuleb arvestada selle vähenemisega. Seepärast ongi juba viimased paarkümmend aastat võimalik ja ka vajalik meil kõigil olukorda ise parandada, investeerides oma pensionipõlveks II ja III samba kaudu.“

Erinevalt III sambast arvutatakse ja tehakse sissemaksed brutopalgast. See tähendab, et II sambasse koguja võidab kohe summalt 20% tulumaksu, mis teeb iga panustatud euro kohta 20 senti maksuvõitu. III samba puhul saadakse tulumaksutagastus alles järgmisel aastal. Seegi on oluline võit, kuid seevastu hakkab II samba maksuvõit koheselt liitintressi toel kasvama .

II samba sissemakse suurendamise avaldusi on võimalik esitada alates 1. jaanuarist, suurema protsendiga sissemaksed hakkavad tööle alates 2025. aasta algusest. Valida on 2%, 4% ja 6% vahel. „II samba sissemaksete üks selge eelis on ka see, et sisuliselt kogunevad need meie jaoks igakuiselt märkamatult – mõtleme ju enamasti oma sissetulekule netosummas. Need sissemaksed on alati seotud palga suurusega ja palgad ju üldjuhul aja jooksul suurenevad. Seetõttu on mõistlik võtta II sambast enda tuleviku kindlustamise huvides maksimumi,“ sõnas Peik.