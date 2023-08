Uued nõuded hoiu-laenuühistutele toovad kaasa suuremad õigused liikmetele

„Praegu kehtiv hoiu-laenuühistute seadus on ajale jalgu jäänud ja vajab muutmist. Probleemid ühistutega on ajaga süvenenud ja nendega tuleb tegeleda. Mäletame hästi kahte HLÜ maksejõuetuse juhtumit, kus sadu inimesi jäi oma rahast päevapealt ilma. Selliste juhtumite ennetamiseks on vaja reegleid karmistada,“ sõnas rahandusminister Mart Võrklaev.

Võrklaev lisas, et täna on HLÜdes raha hoiustamine inimeste endi risk ja probleemide korral võib sealt raha kättesaamine olla keeruline kui mitte võimatu. „Ühistupangaks saamine annab topeltkaitse – ühelt poolt hakkab nende tegevust kontrollima finantsinspektsioon, mistõttu on raskustesse sattumine vähetõenäoline, kuid kui probleemid siiski ilmnevad, siis tagab raha kättesaamise Tagatisfond. Teatavasti on pankade hoiused 100 000 euro ulatuses garanteeritud, HLÜdes selline garantii täna puudub. Intressid on küll veidi kõrgemad, kuid risk oma rahast ilma jääda on samuti kõrgem,“ märkis minister.