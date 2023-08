Segadus hinnaga ja katkine voodi. Tuntud mööblimüüja lisati tarbijakaitse musta nimekirja

Esimesel juhul soetas klient Maskust diivanvoodi, mille hinnaks märgiti tellimuses 2100 eurot, ette tasus ta kohe 650 eurot. Seejärel anti talle aga teada, et kauba tegelik hind on tõusnud 2700 euroni. Klient sellega ei nõustunud ja pöördus tarbijakaitsesse, kus komisjon otsustas, et lepingust taganemise õigus on mõlemal poolel ja et ostjal on võimalik 650-eurone ettemaks tagasi saada.