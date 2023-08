Globaalsed võlakirjaintressid jõudsid uute kõrgusteni, tuues võlakirjainvestoritele uusi kannatusi

USA 30-aastaste riigivõlakirjade tootlus kerkis neljapäeval 4,42%ni kui veel juuli lõpus oli see alla 4%. 10-aastaste võlakirjade tootlus lähenes 4,31%le, mis jääb 2022. aasta tipu lähedale. Ühendkuningriigi 10-aastane võlakiri kannab nüüd 4,7% intressi (15 aasta kõrgeim tase) ning Saksamaa vastav võlakirja intress on 2,67%, mis on kõrgeim tase alates 2011. aastast.

„Viimased majandusandmed on olnud kindlamad, õhutades ootusi, et keskpankadel on veel veidike tööd vaja teha,“ ütles Singapuris asuva TD Securities Inc. makrostrateeg Prashant Newnaha. Eriti on müügisurve alla sattunud pikad, 30 aastased võlakirjad, mis viitab Newnaha sõnul murele likviidsuse ja pakkumise pärast. Pikemaajalised võlakirjad on tihti lühemaajalistest vähemlikviidsed, mis võib turustressi perioodidel viia suuremate hinnakõikumisteni.