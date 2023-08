Bolt võttis töötajate rõivaid disainima doktorikraadiga moelooja

Koostöö Boltiga on 2014. aasta laulu- ja tantsupeoks valmistatud särkide kõrval üks Reet Ausi suurimad koostööprojekte. See tõestas taaskord, et tööstuslik taaskasutus ei ole ainult nišitootmine, vaid seda on võimalik laiendada ka suurematele mahtudele. Reet Ausi tiimi sõnul ei olnud see nende jaoks üllatus. „Oleme kogu aeg olnud seisukohal, et industrial upcyclingut ehk tööstuslikku taaskasutust on võimalik rakendada masstootmises, selleks peab olema vaid nõudlust.“ Kui varasemalt olid Reet Ausi peamised ärikliendid innovaatilised idufirmad, siis nüüd pöörduvad nende poole ühe sagedamini avaliku sektori esindajad ja suured tootmisettevõtted.