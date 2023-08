Karm aastapäev: täpselt aasta tagasi tabas elektribörsi šokk. Mida õpiti? Milliseks kujuneb hind lähikuudel?

Täpselt aasta tagasi saabus elektribörsil viibivate õudusunenägu, kui õhtul kella kuuest seitsmeni oli elektri hind börsil 4000 euroni megavatt-tunni kohta. See on ühtlasi ajaloo kõrgeim. Hiljem selgus, et Baltikumis jäi puudu kõigest 2,14 megavatt-tundi elektrit, et hoida ära 4000-eurone elektri tunnihind.

Suure hinnatõusu šokis võttis toona sõna ka endine majandus- ja taristuminister Taavi Aas. „Tegemist on absoluutse hinnarekordiga, mille täitumist ei osanud keegi ette näha. See on aga kinnitus, et tänase kriisi tingimustes praegune börsisüsteem ei toimi. Elektribörs on kokku kukkunud,“ nentis Aas.