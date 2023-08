Emotsionaalne teema. Fosforiidi kaevandamine hirmutab läänevirulasi

„Kuna hetkel on fosforiidi kaevandamise idee sõna otseses mõttes ainult idee, siis loomulikult pole ka teada, kuhu täpselt tulevikus kopp maha lüüakse ning kuhu rajatakse suured maardlad. See teadmatus on aga paljud Lääne-Virumaale krunti või maja otsivaid inimesi ära hirmutanud ning ostuotsuseid lükatakse edasi hoolimata taskukohastest hindadest,“ ütles Pindi Kinnisvara põhja ja ida regiooni juht Kristen Oliver Rattasepp.

„Linnades pole kinnisvaraga kauplemine muutunud, sest kõik saavad aru, et Rakvere Turu platsile või Tapale Gagarini parki ekskavaatorid maardlat kaevama ei hakka. Probleemiks on just maapiirkonnad, kuhu uhke talu või elamu ostmisel võib tulevikus tekkida teoreetiline oht, et tagahoovi rajatakse talumatut müra ja saastet tekitav ööpäevaringselt töötav kolossaalne kaevandus,“ rääkis ta.