TASUB TEADA | Millised on levinumad elektriautode akudega seotud müüdid?

Levinud väärarusaamade hajutamine EV akude kohta

1. müüt: elektriautode akude lühike eluiga

Üldlevinud arvamus on, et elektrisõidukite akud lagunevad kiiresti, jättes sõiduki mõne aasta pärast kasutuks. Paljude kaasaegsete elektrisõidukite puhul see aga nii ei ole. Üks neist, Opel, on oma akude vastupidavuses kindel ja pakub neile 8-aastast või 160 000-kilomeetrist garantiid, tagades, et sellise perioodi või läbisõidu järel on aku mahutavus vähemalt 70%. Akude optimaalsete töötingimuste säilitamiseks kasutatakse täiustatud toitehaldussüsteeme. Tingimuste (nt temperatuuri ja aku laetuse taseme) hoolikas jälgimine ja haldamine pikendab energiamahukate akude eluiga ning tagab ka püsiva jõudluse pikema aja jooksul. Need pikendatud garantiid tõendavad käegakatsutavalt akude paranenud pikaealisusest.