Hiina kinnisvarafirma Evergrande esitas USA-s pankrotikaitse avalduse

Täpsemalt esitas Evergrande avalduse USA pankrotiseaduse peatüki 15 alusel, mis on mõeldud välismaiste firmade jaoks, kelle tegevus puudutab ka USA finantsilisi huve. Selle eesmärk on, et võlgade restruktureerimiste juures peetaks läbirääkimisi ning tehakse koostööd riikide üleselt. Evergrande võla restruktureerimise üle käivad arutelud juba Hongkongis, Kaimanisaartel ning Briti Neitsisaartel. Lisaks võimaldab pankrotiavaldus kaitsta firma varasid USA-s läbirääkimiste ajaks.

Hiina firma jäi oma võlgade tasumisega esmakordselt ametlikult hätta 2021. aasta lõpus, kuid probleemid kerkisid esile juba varem. Kinnisvarafirma võlakoormus ulatus eelmise aasta lõpus kokku 2,4 triljoni jüaanini (300 miljardi euroni). Viimasel kahel aastal jäi ettevõte kokku 581,9 miljardi jüaaniga (umbes 73,5 miljardi euroga) kahjumisse. Ettevõttel on kokku enam kui 280 linnas arenduses 1300 projekti.

Pärast Evergrande kollapsi on ka mitmed teised Hiina kinnisvarafirmad sattunud raskustesse oma võla maksmisega. Viimati hoiatas varem Hiina suurima kinnisvaraarendaja tiitlit kandnud Country Garden, et on sattunud likviidsuskriisi ning on oht, et ei suuda oma võlakohustusi täita nii nagu lubatud. Nii ei suutnud ettevõte maksta augustis õigeaegselt võlakirjade kupongimakseid, seda küll vaid kogusummas 22,5 miljonit dollarit. Firma arendusportfell on massiivne: ettevõte peab valmistama kokku suurusjärgus miljon korterit rohkem kui sajas linnas Hiinas.

Jätkuvalt pole kadunud ka kartused, et Hiina kinnisvarasektori raskused võivad kanduda üle ka teistesse sektoritesse, eelkõige pangandusse. „Võtmetähtsusega on see, et nad suudaksid poolikuid projekte lõpetada, kuna see vähemalt suudaks tagada osaliselt raha voolamist,“ ütles BBC-le Moody's Analytics uurija Steven Cochrane.

Evergrande aktsiatega kauplemine on peatatud alates 2022. aasta märtsist.