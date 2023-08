Kaks Ameerika turisti jäid purjuspäi Eiffeli torni kinni. Päästeteenistus pidi mehed alla tooma

Turvatöötajad leidsid kaks meest teise ja kolmanda korruse vahelisest alast, mis on tavaliselt külastajatele suletud.

Pariisi prokurörid ütlesid AFP-le, et nad „nad jäid [torni] kinni, sest olid purjus“.

Politseiallikas ütles AFP-le, et turiste tulid alla tooma tuletõrjujad ja ohtlikust kõrgusest inimeste päästmiseks koolitatud eriüksus.

Tavapärane lahtiolekuaeg kell 9 hommikul lükkus esmaspäeval edasi, kuna ametivõimud tegelesid purjus turistidega. See avati külastajatele umbes tund aega hiljem, kell 10.00.

Politsei küsitles turiste, kuid prokuratuur teatas, et „kuna kahju ei leitud, jäeti süüdistus ajaloolise või kultuurilise objekti rikkumises esitamata“.

Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (Sete), Eiffeli torni haldav riigi omanduses olev ettevõte, teatas, et esitab kaebuse paari vastu, kuid lisas, et nad „ei kujutanud endast ilmselt otsest ohtu“.

Purjus trikk keset võlts-pommiähvardusi

Turistid olid sunnitud lahkuma tornist kõigil kolmel korrusel, sealhulgas restoranist ja esiväljakult, kuni politsei pommieksperdid sündmuskohta uurisid. Pärast seda, kui oli selgunud, et ähvardused olid pettus, avati mälestusmärk hiljem uuesti.

Veel kolm linna politseijaoskonda said esmaspäeva hommikul e-kirju võimalike pommide olemasolust. Sete otsustas pärast kinnitust, et tegemist on valeähvardustega, Eiffeli torni mitte evakueerida.