Üürituru ülevaade: millise hinnaga saab sel sügisel üürikorteri?

Kinnisvara24 portaali statistika näitab, et üürikuulutuste arv on viimase aastaga kasvanud. „Võib öelda, et suuremate linnade üüriturg on hea tervise juures. Pakkumisi on rohkem kui eelmisel aastal, kuid kvaliteetsetele korteritele jagub ka nõudlust ning üürikorteri ruutmeetri hind on samal tasemel eelmise aastaga,“ selgitas Kinnisvara24 turundusjuht Martin Matsberg.

Kinnisvara24 portaalis on tänavu augustis saadaval viiendiku võrra rohkem üürikortereid kui eelmise aasta samal ajal. „Viimase aasta keerulisem olukord majanduses aktiveerib omanikke oma vara välja üürima – seisev kinnisvara on ju kulu ja üürikorterid peavad raha teenimiseks olema välja üüritud. See on suurendanud pakkumist turul. Samas on nõudlus samuti kõrge ja üürihinnad püsivad eelmise aastaga samal tasemel.“

1Estate Kinnisvara maakleri Algis Libliku hinnangul jäävad osad inimesed aastateks kodu üürima, seega pole põhjust karta, et nõudlus üürikorterite järele väheneks. „Tulenevalt kallinenud laenurahast ja üldisest elukalliduse kasvust on oma kodu ostmine muutunud paljudele inimestele kättesaamatuks. Ka investorid on viimase aasta jooksul ostnud varasemate aastatega võrreldes oluliselt vähem kortereid. Kui nõudlus püsib ja pakkumine väheneb, on see vesi üürileandjate veskile, sest defitsiitne turuolukord annab hea võimaluse hindade tõstmiseks.“

Libliku arvates sel sügisel üüriturul suurt muutust ei toimu ja olukord püsib praegusega sarnane, aga järgmisel aastal võib juba märgata pakkumise vähenemist. Tema sõnul on normaalne üüripakkumiste arv Tallinnas 1200-1300 korterit ning hetkel pakkumiste arv ka sinna vahemikku jääb. „Eelmisel suvel oli olukord teistsugune, sest Ukraina sõjast tingitud põgenike sisseränne tekitas turul defitsiidi, kus pakkumiste arv kukkus kevadel 700 peale. Suvel hakkas pakkumiste arv taastuma ning aasta lõpus oli juba selge ülepakkumine, kui ca 6 kuud oli turul pakkumisi 1600-1700.“