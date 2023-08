Lõpuks. Korterite hinnad langesid kuus protsenti

„Hetkel on tegelikult hinnalangus peatunud, kuid statistikasse jõudis see oodatult viitega, sest kuni eelmise aasta suveni soetati väga vilkalt keskmisest kallimaid uusarendusi, millega tehti üsna suures mahus asjaõiguslepinguid kuni tänavu suveni. See jättis eksliku mulje, justkui turg tõuseks, sest uusarenduste tehingud upitasid keskmist hinda üles,“ selgitas Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman.