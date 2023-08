Soome tuumaelektrijaam on rivist väljas. Oodata on hinnakõikumisi

Finnish Energy tegevjuht Jukka Leskelä hindab, et tõenäoliselt näeb lähipäevil elektri hinnas „väga suuri“ kõikumisi – peale Olkiluoto seisaku toimuvad mitmes kohas ka võrguhooldused. Ta paneb inimestele südamele, et nad jälgiksid elektri hinda.

„Lähipäevil on näha üsna kõrgeid hindu, sest ka tuuleprognoosid on väga madalad. Sel juhul jääb tootmist napiks,“ ütles ta YLE-le .

Leskelä sõnul leevendab olukorda veidi see, et tulemas on soe nädalavahetus, mil tarbimine on ilmselt madal. Elektrist puudust ei tohiks seetõttu tulla.