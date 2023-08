Leedu konkurentsiamet trahvis Maximat poetöötajate ebaausa teo pärast

„Vastutus töötajate tegevuse eest, mis takistavad konkurentsinõukogu esindajate kontrollimist, lasub tööandjal; ei ole vaja rohkem tõestust, et selline tegevus tekitas kahju käimasolevale uurimisele. Konkreetsel juhul piisab ametile sellest, kui ta tuvastab, et kaubandusettevõtte töötaja korraldusel kustutati dokumendikaust, ilma et oleks vaja tõestada, et need andmed oleksid olnud uurimise jaoks kasulikud,“ märkis konkurentsinõukogu aseesimees Elonas Šatas.