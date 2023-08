Tööstuse surm: betoonitöötleja läks peale pikki tülisid pankrotti

Ka Ärileht kirjutas mais, et töö kaotavad viimased 22 inimest ning et liigutakse pankroti suunas. Ettevõtte juhatuse liige Erich Reimets sõnas Ärilehele toona , et pankroti põhjuseks on kõrged elektrihinnad ning ka koroonaga seotud rasked ajad. „Oli väga raske siit olukorrast välja tulla.“ Nüüd on siis pankrot saanud ametliku väljakuulutamise.