Hiina proovib uute meetmetega riigi aktsiaturgu kergitada

Meetmete hulka kuulub muuhulgas aktsiafondide arengu edendamine, kauplemistundide pikendamise kava uurimine ja börsil noteeritud ettevõtete atraktiivsuse suurendamine, vahendavad Reuters ja Financial Times.

2023. aastal on Hiina aktsiaturg kehvalt esinenud. CSI 300 indeks on langenud sel aastal rohkem kui 2%, samal ajal kui USA S&P 500 indeks on kerkinud pea 14%.