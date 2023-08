Olukord tööturul halveneb

Eeldades tööstussektorist on lähiajal tööjõudu siiski vabanemas, tekib keeruline küsimus: kas madalam tööjõuvajadus on ajutine või püsiv? Ühelt poolt on praegused probleemid nõudlusega seotud majandustsükliga. Kõrged intressimäärad on oluliselt pärssinud Põhjamaade elanike huvi uute kodude soetamise vastu, mistõttu ei vaja need turud nii palju Eestist pärit moodulmajasid, ehitusmaterjale ja mööblit. Ühel päeval tsükkel aga pöördub ja võib ennustada, et nõudlust nende samade toodete järele on selle võrra enam. Nii jõuame ühel päeval tagasi olukorrani, kus eksportööride jaoks on suurim mure hoopis tellimuste tulvaga toimetulek ja küsimus, kust leida kvalifitseeritud töötajaid. Teisalt on selge, et praegune mõõnaperiood saab olema liialt pikk, et see lihtsalt kuidagi üle elada. Tõenäoliselt ei suuda enamus ettevõtteid nii kiiresti uusi sihtturgusid leida ja peavad töötajaid koondades hambad ristis paar aastat proovima ots-otsaga kokku tulla.