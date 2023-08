„Üks suur seiklus“. Rindele kamandatud Vene minister pages USAsse veoautojuhiks

Viidates nõrgale rublale, mis sel nädalal jõudis 16 kuu madalaimale tasemele, ütles ta, et raha, mida ta veoautoga sõites teenib, ei ole Venemaal väga kaugel regionaalministri palgast. „Enamik ametnikke leidis raha teenimiseks muid vahendeid,“ sõnas Šaronov.„Aga asi ei ole tegelikult palgas. Küsimus on vabaduses. See on aus töö.“

Ta ütles, et kuue kuu jooksul on ta veoautojuhina külastanud 45 USA osariiki, kirjeldades üksikasjalikult California lääneranniku ilu. „Mõnikord tundub, et see on üks suur seiklus.“