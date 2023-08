Ametnikud on mures. Kolm dollarit maksev vaese mehe kokaiin on Euroopasse jõudmas

USA välisministeeriumi ja rahandusministeeriumi, Suurbritannia välisministeeriumi ja ka sõltumatute teadlaste andmetel müüakse amfetamiinitüüpi tabletti Captagoni umbes 3–25 dollari eest tükk, ning seda toodavad ja sellega kaubitsevad peamiselt üksikisikud ja rühmad, kes on seotud Süüria presidendi Bashar Al-Assadi ja tema liitlase Liibanoni relvarühmitusega Hezbollah.

Captagon on Pärsia lahe riikides, Liibanonis ja Süürias levinud narkootiline aine, mida Eestis ei ole. Politsei teeb tööd selle nimel, et hoida ära igasuguste narkootiliste ainete jõudmine Eestisse. Margus Raspel, Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juht

Seda narkootilist ainet, mis on Lähis-Ida riikides väga populaarne, alates teismelistest kuni madala sissetulekuga ehitustöölisteni, on lihtne valmistada. Captagoni nimetatakse ka „vaese mehe kokaiiniks“ ja see kutsub esile energia- ja produktiivsusepuhanguid, ärkvelolekut, eufooriat, aga ka meelepetteid ja võitmatuse tunnet. Narkootikumi on seostatud ka Iraagi ja Süüria võitlejatega, kirjutab Bloomberg.

Mõttekoja New Lines Institute kaks juhtivat teadlast hindavad, et Captagoniga on viimase kolme aasta jooksul teenitud kasumit kuni 10 miljoni dollari väärtuses. Kusjuures suuremast osast tuludest on saanud kasu Assadi lähiringkond ja liitlased, kes on endiselt lääne poolt tugevalt sanktsioneeritud Süüria 2011. aasta ülestõusu verise mahasurumise tõttu. Assad ja tema valitsus eitavad seotust Captagoni valmistamise ja kauplemisega.

Kuid nüüd võib vaese mehe kokaiinist saada oht ka Euroopale ja ülejäänud maailmale, hoitavad ametnikud ja eksperdid. Eksperdid väidavad, et saudide mahasurumine koos nende hiljutiste jõupingutustega Assadi uuesti kaasamiseks uimastivoogude ohjeldamiseks ergutab tootjaid välja töötama uusi marsruute ja turge.

„Nagu igas illegaalses majanduses, on ka need kaubitsejad ja salakaubavedajad muutumas palju peenemateks ja arenenumateks, püüdes sihtida uusi transiiditurge, tuvastada uusi marsruute ja seejärel püüda teha uusi tarbimisturge,“ ütles New Lines Institute’i direktor Caroline Rose, kes juhib uurimisprojekti Captagoni kaubanduse kohta. „Nad kohanduvad ja võtavad kasutusele uusi meetodeid.“