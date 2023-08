Tasuta tööd enam ei tehta. Noored tahavad praktika eest saada vähemalt miinimumpalka

Ligi pooled (46%) SEB korraldatud uuringus osalenutest leidsid, et praktika eest saadav tasu – kui töötada täistöökohaga – võiks olla miinimum netopalk ehk seaduse kohaselt 689,92 eurot. Üle veerandi vastanutest (28%) on aga arvamusel, et praktika netotasu võiks olla üle 1000 euro.

SEB personali ja koolituse divisjoni direktori Margit Pugali sõnul on mõistetav, et täistööajaga praktika eest soovitakse tasu. „Reeglina pakuvad ettevõtted praktikakohti suvel. See on samas ka ainus aeg, millal tudengid saavad ja eelistavad täiskohaga töötada, et saada väärtuslikke töökogemusi ning teenida iseseisvalt raha. Peale eelnevalt mainitu on tasustatud praktika puhul kõrgem ka noorte motivatsioon ning seeläbi võimalus saada päris töötamise kogemus. Huvitav on märkida, et juba praktika oodatava tasu puhul hakkab silma erinevus naiste ja meeste ootuste vahel, mis tööturule sisenedes tihtipeale veelgi suureneb,“ selgitab Pugal.