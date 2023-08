VIDEO | Eesti idufirma üks eesmärke on aidata ettevõtetel vältida väga suuri trahve

Mida pakute?

Kes ja kus on teie peamised kliendid?

Meie klientideks on eelkõige andmekaitseteadlikumad suurettevõtted Eestis ja Euroopa Liidu turul, kes töötlevad suures mahus tundlikke eraisiku andmeid. Nt pangandus-, meditsiini-, energia-, telekommunikatsioonisektor jne. Samas tasub meeles pidada, et andmekaitsega on mõistlik tegelema hakata õigel ajal ka keskmistel ja väiksematel ettevõtetel, kes juba täna töötlevad tundlikke andmeid või kasvavad suurettevõteteks, sest oluliselt „soodsam“ on jooksvalt asjad korras hoida. Andmekaitsenõuete tagamine ei ole ühekordne projekt, vaid kestev protsess ning mõistlik on riske ennetada, tagajärgedega tegelemine kujuneb üldjuhul kallimaks.