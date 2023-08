Eesti naisettevõtjad saavad taas kandideerida 10 000-eurosele kasvurahale

„Soovime toetada naistele kuuluvaid väikeettevõtteid, sest usume, et neil on majanduskasvu loomisel oluline roll. She’s Next algatusega tahame rõhutada naisettevõtjate tähtsust ning suunata ressursse sinna, kus neid kõige rohkem vaja on – eriti majanduslikult keerulistel aegadel. Kasvuraha programm on suunatud naisettevõtjatele, kes vajavad kapitali oma väikeettevõtte kasvatamiseks, juhtimiseks või rahastamiseks,“ selgitab Visa Põhja- ja Baltimaade turundusjuht Elena Fadeeva.