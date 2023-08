Kliimaministeerium sooviks Tallinnas eramute kivisöega kütmise keelata

Ministeeriumile teadaolevalt on kivisöega köetavaid katlaid Eestis umbes 50 ringis, aga kuna neid saab kütta ka näiteks briketiga, on sellise kütmisviisi ulatust keeruline määrata.

Üksikuid kaebusi kivisöega või isegi põlevkiviõliga kütmise kohta on linna kommunaalamet saanud kogu aasta jooksul. „Omavalitsusel on raske trahvida või sanktsioone panna. Mida me näeme, on ääretult suur huvi asendada ahi ja kamin soojuspumbaga – nende menetluste arv on paari-kolme aasta jooksul kasvanud. Samas jääb ahiküte teatud piirkondades aastateks alles, sest on suuri piirkondi, kus pole ette nähtud kaugkütet või gaasitrassi, sest pole otstarbekas. Seal jäävad koos alles ahjuküte ja soojuspumbad,“ rääkis Meelis Uustal Tallinna kommunaalametist.