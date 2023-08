Tallinki suuromanik jätkab ostlemist: Infortar suurendas laevafirmas veelgi osalust

See polnud Infortari jaoks eelmise nädala ainuke tehing: neljapäeval selgus, et Infortar oli täpselt nädal tagasi, esmaspäeval, ostnud enam kui 1,4 miljonit aktsiat ligi miljoni euro eest.

Tänavu on Infortar soetanud kokku ligi 8,6 miljonit Tallinki aktsiat. Börsil on sel aastal üleüldse kokku kaubeldud 48,9 miljoni Tallinki aktsiaga.

Kui Infortari ostud on moodustanud olulise osa tänavusest kauplemismahust, siis ostetud aktsiad on vaid väike osa investeerimisfirma koguosalusest. Tallinki suuromanik omab nüüdseks 306,1 miljonit laevafirma aktsiad, mis on 41,17% kõikidest aktsiatest. Infortar on teada andnud, et soovib ka peagi börsile tulla.