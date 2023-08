Leedukad ajavad Rail Balticale sõrad vastu: raudtee läheks läbi minu korstna

Põhja-Leedus asuva linna majaomanikud nõuavad uut plaani.

„Raudtee läheks otse läbi minu maja korstna,“ rääkis Vidmantas Puodžius. Ta ütles, et oli šokeeritud, kui sai teada, et tema maja, kus ta on üle 30 aasta elanud, läheks projekti raames lammutamisele. „See oli kõigi jaoks šokk, maja on renoveeritud, kõik on tehtud, ma ei tea, mida edasi teha,“ selgitas Puodžius.

Romas Ramanauskas lisas, et nii tema, tema pere kui ka lapselapsed kaotaksid kõik. „Ma ehitasin maja ise,“ sõnas mees.

Rail Baltical on linnale kolm võimalikku varianti. Esimene, mis hõlmab majade lammutamist, on ka kõige kallim, hinnanguliselt 438 miljonit eurot. Kuigi teised variandid on odavamad, peetakse kallimat projekti linna arengu seisukohalt kõige olulisemaks.

„Investeeringute atraktiivsus suureneb, piirkond saab kindlasti täiesti teistsuguse kuju,“ ütleb Panevėžyse linnapea Rytis Mykolas Račkauskas. „Me kõik oleme mures, et meie lapsed lahkuvad, et nad ei pruugi enam tagasi tulla. Peame nende tagasitulemiseks tingimusi looma.“

Kinnisvaraomanikega peetakse kompensatsioonide üle läbirääkimisi ning igat juhtumit käsitletakse eraldi kinnisvara hindamise tulemuste järgi.

See aga ei kõla omanike jaoks veenvalt. „Kuhu me läheme, mida nad meile annavad? Nad viskavad meile mõned eurod ja sellega ongi kõik,“ kurtis Puodžius.

Rail Baltica juhid on valmis raha maksma

Rail Baltica juhid ütlevad, et kõik raudtee ehitamiseks vajalikud maatükid hinnatakse turuväärtuse järgi, kuid elamute eest makstakse hüvitist nende asendusväärtuse järgi: kui palju maksaks sama maja ehitamine teises kohas.

„Niipea, kui parim plaan on kinnitatud ja inimesed, kes jäävad selle plaani territooriumile, on kindlaks tehtud, suhtleme nendega kindlasti individuaalselt, et nad saaksid hüvitist ja asuksid mujale elama,“ kommenteerib Rail Baltica projekti ettevalmistamise juht Mantas Kaušylas.

Leedu transpordiministeerium valib lõpliku projekti oktoobris. Tallinnat, Pärnut, Riiat, Panevėžysist, Kaunast, Vilniust ja Varssavit ühendab Rail Baltica peaks käivituma 2030. aastal.