Hämmingus soomlased: Eestist ei tasu enam midagi osta, hinnad on sama kallid kui Soomes

Kui varem oli Eesti Soomes tuntud odavamate hindade poolest, siis enam ei vasta see tõele. Mõnel juhul ulatuvad hinnad isegi Soome hindadest kõrgemale. Soome ajalehe Ilta-Sanomati märtsis tehtud võrdlusest selgus, et Tallinna Prismas on ostukorv umbes kolm eurot kallim kui Soome Prismas.