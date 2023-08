Kultuurirahvas pani needuse peale? Rahva Raamatult võetud ruumidesse kolinud riidepoed kukuvad üksteise järel läbi

Ärileht kirjutas täna, et Saarineni majas Rahva Raamatu kõrval tegutsenud Ganti pood suleb uksed. Ettevõtte juht ütles Ärilehele, et põhjus on kolimis- ja laienemisplaanides. Ganti kauplust pidava ettevõtte G.Store Old Town majandusaasta aruandest selgub, et kolimisplaani taga võib olla see, et Saarineni majas kalli rõivakraami äri lihtsalt ei lähe ja mõistlikum on kolida kaubanduskeskusse. Ettevõttel on 2022. majandusaasta aruanne esitamata, aga sellele eelneval kolmel aastal oli rõivapood alati vähemalt 250 000 euroga kahjumis.