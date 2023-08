Otsid tööd või uut väljakutset? Elisa alustab suurt värbamiskampaaniat

Elisa IT ja TV teenuste arenduse valdkonnajuht Joosep Põllumäe tõdes, et tänasel tööturul korraga suure hulga tippspetsialistide leidmine on suur väljakutse, kuid kutsuva väärtuspakkumise toel on alust oodata edu. „Uued tiimiliikmed saavad töötada millegi uue kallal, kasutades tehnoloogiaid, mida me seni veel sellisel moel rakendanud pole. See lubab luua nullist midagi uut,“ sõnas ta.