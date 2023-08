Tööandja, kas oled väsinud lõputuna tunduvast töötajate otsimisest? Aasta lõpuni töökuulutused tasuta!

Ideaalne abimees väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete omanikud, kes soovivad avaldada töökuulutusi ja leida just neile kõige paremini sobivat ning kvalifitseeritud tööjõudu, peaksid CVexpress.ee veebilehte ja rakendust proovima juba täna. Nii leiate vabadele ametikohtadele inimesed kiiresti ja mugavalt. Laadige alla tööandjatele mõeldud CV Express PARTNER rakendus , mis annab ligipääsu kõigile platvormi pakutavate võimalustele.

Õige töötaja leidmine võib olla keeruline ja aeganõudev protsess, eriti ettevõtetele, kes ei oma võimalusi põhjaliku värbamise läbi viimiseks ega taha sellele liialt palju aega ja raha kulutada. CVexpressi portaal sobib kasutamiseks igas suuruses ettevõttele, kuid rõhk on pandud väikestele ettevõtetele, kes otsivad regulaarselt uusi töötajaid.

Silmapaistva ja sisuka CV loomine on lihtsam kui kunagi varem!

Tööotsijale on CVexpress.ee loonud tööriista, millega on professionaalse CV koostamine lihtsam kui kunagi varem. Olulise info – sealhulgas hariduse, eelneva töökogemuse, isiklike omaduste, kontaktandmete ja soovitud töökoha täitmine on äärmiselt lihtne. Rakendus võimaldab professionaalse ning tööandja jaoks pilkupüüdva välimusega CV kujunduse valida mõne sekundiga.