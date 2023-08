„See ei ole aus ettevõte, vaid skämm!“ Eesti börsiettevõte sattus süüdistustelaviini alla

Eesti üks suurim videomängude müüja Punktid Technologies AS, kes pakub ka Nintendo, PlayStationi ja Xboxi digitaalseid koode, on nii mõnegi mänguri välja vihastanud. Nimelt pole paljud mängusõbrad pärast liikmeaja või kinkekaardi soetamist saanud lubatud digitaalset koodi – teisisõnu võtit, mis annaks ligipääsu konkreetse konsooli premium-, näiteks Sony PlayStation Plusi või Xbox Live Goldi keskkonnale.

Seepeale julgeb üks pahane tellija isegi öelda, et tegemist pole ausa ettevõtte, vaid hoopis pettusega. Ettevõtte enda sõnul ühtki tellimust täitmata jätnud pole ning nende tiim töötab pidevalt selle nimel, et sujuv tellimuste täitmine taastuks võimalikult kiirelt.

Ostjate pahameel on suur

Delfi Ärilehele saabus vihje, et mitmed videomänge mängivad kliendid on pettunud veebimängude müügi ettevõttes Punktid Technologies AS. Nimelt pakub veebiplatvorm mitmesuguseid arvutimänge, seejuures ka liikmeaja ostmise võimalust näiteks PlayStationi või Xboxi n-ö erikeskkonnale.