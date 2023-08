Eelmisel aastal kasvas jõudsalt apteekide käive

Apotheka kaubamärk kuulub Margus Linnamäe MM Grupile ja kodulehe andmetel on selle kaubamärgiga apteeke üle Eesti kokku 163, lisaks on neil ka e-apteek. Apotheka apteekide majandustulemused kajastuvad emaettevõtte konsolideeritud aruandes, kuid eraldi ettevõte neid välja ei too. Küll aga on aruandes välja toodud ravimite ja kosmeetikatoodete jae- ja hulgimüügi valdkonna käive, milleks oli 499 miljonit eurot.