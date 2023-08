Tasub valmis olla. Saatusliku öö tõttu tõuseb Eestis nädalaks elektri hind

Jälle mõjutab see, mis toimub Soome elektriturul, ka Eesti elektri hinda. Sel suvel on Eestis elekter olnud tavapärasest odavam, tarbijatel on olnud nii mõnelgi päeval võimalik isegi tasuta elektrit kasutada, kuid sel nädalal tuleb börsielektri eest taas maksta krõbedamat hinda. Olkiluoto 2 tuumajaama rike, Soome ja Rootsi vahelise ülekandevõimsuse osaline piiratus ning prognoositavad tuulevaiksed ilmad on oluliselt vähendanud taastuvenergia osakaalu, selgitas Eesti Energia turuanalüüsi strateeg Olavi Miller.