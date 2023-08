CityBee juht: Tallinna transpordisüsteemi kordasaamiseks on vaja poliitilist tahet

Tänavusel Arvamusfestivalil arutasime erinevate pooltega, kuidas liikuvusviiside ristkasutusega lahendada autostumisega kaasnevaid probleeme ning kuidas arendada süsteemi nii, et tarbija selle omaks võtab.

Arutelust jäi kõlama, et liiklejaid häirib, kuidas ühistranspordipeatuste, -marsruutide, -piletite ja sõiduaegade ehk kogu võrgustiku koos toimimises ja sujuvuses on tugevaid vajakajäämisi. Seda nii linnades kui ka linna lähipiirkondades.

Nii linnaliikluse kui ka linnalähiste alade ühenduvuse puhul on oluline taktplaanis ehk regulaarse ja sagedase intervalliga transport, kus oluline on kättesaadavus ja ühilduvus teiste transpordivahenditega. Senise poliitika puhul ei ole arvestatud transpordiühenduste, sõidugraafikute ja peatuste vahelise sünergiaga ning seetõttu on ühest kohast teise jõudmine vaevaline.

Tänase elutempo juures, kus iga minut on sisuliselt arvel, ei taha keegi kulutada päevast tervet tundi, et ühistranspordiga mitmeid kordi ümber istudes kodust lõpuks soovitud kohta jõuda. Seepärast valitaksegi vahemaadeks, mida muidu võiks läbida ratta või ühistranspordiga, isiklik sõiduauto.

Tarbija eelistab ühistranspordi ja eravahendite koostoimimist

Autostumise probleemi lahendamiseks ja inimeste liikuvuse parandamiseks on vaja poliitilist tahet ja otsuseid. Luua tuleb ühtne süsteem ning arendada transpordiliikide ristkasutust nii mugava transpordiühenduse kui ka erinevate alternatiivide pakkumisel. See tähendab, et me ei peaks keskenduma enam isikliku auto omamisele ja alternatiivina ühele ühistransporditeenusele, vaid töötama selle nimel, et eri transpordiliigid moodustaksid omavahel terviku ning tarbijatel oleks tõesti võimalik isikliku sõiduauto või pere teise auto omamisest loobuda.