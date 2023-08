Pea kõik Vene oligarhid on vara välismaale viinud. See vihastab Putinit: „Vastutustundlik ettevõtja hoiab oma raha Venemaal“

Vene võimud esitasid Araabia Ühendemiraatides elava oligarhi Andrei Melnitšenko vastu hagi, vahendas Financial Times pühapäeval. Hagi, mis esitati selle kuu alguses Siberi linnas Krasnojarskis, väidab, et Melnitšenko poolt elektrijaama operaatori Sibeco ostmine viis aastat tagasi oli korrumpeerunud.

2018. aastal ostis ta ettevõtte 36 miljardi rubla ehk 571 miljoni dollari eest endiselt valitsuse ministrilt, kes vahistati 2019. aastal omastamise ja pettuse eest teises, nimetus ettevõttes. Venemaa riigiprokurörid kavatsevad nüüd Financial Timesi kohaselt Sibeco kinni pidada ja riigile omastada. Melnitšenko kinnitas FT-le, et sai hagi kätte ja juhtumiga tegeleb juriidiline meeskond. Kohtuistung on kavandatud septembri algusesse.