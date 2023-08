ARVAMUS | Kuidas saab tehisintellekt tõsta hoonete efektiivsust ja aidata kliimaeesmärkide saavutamisel?

Kuigi Euroopa on juba kehtestanud pikaajalise plaani hakata probleemiga tegelema aastaks 2030, mõjutavad kuumalained juba praegu kliimat suletud ringina: mida kuumem on ilm, seda rohkem energiat peame kasutama siseruumide jahutamiseks, mis omakorda suurendab CO2 heiteid ja kiirendab kliimasoojenemise protsesse.



Uuringud näitavad, et 38% Euroopa süsinikuheitmetest pärineb kinnisvarasektorist. Meie sisetemperatuuri normid, mis nõuavad talvel soojana ja suvel jahedana püsimist, on olulised panustajad ülemaailmsesse kliimamuutuste probleemi. Kuigi praegu puudub vastus, kuidas kinnisvarasektor võrrandist terviklikult välja jätta, on olemas viise, kuidas minimeerida selle sektori mõju, parandades samal ajal energiatõhusust ja säilitades samal ajal mugava sisekliima. Just siin saab tehisintellekti integreerimine avaldada märkimisväärset ja käega katsutavat mõju.



Näiteks R8 Technologies tehisintellekt aitas möödunud aastal kärpida kinnisvarasektoris üle 20 000 tonni CO2 heitmeid, hoides samal ajal elektrivõrgus tasakaalu ja säästes üle 7 miljoni euro energiakuludelt. Kuigi hoonete energiatõhususe reitingute tõstmine on oluline samm kliimamuutuste leevendamisel, peaksid kinnisvaraomanikud juba praegu hakkama investeerima oma hoonete portfelli süsiniku jalajälje vähendamise teekonda. Nii saavutame Pariisi kliimakokkuleppega seatud eesmärgid ja püsime 1,5 kraadi temperatuurimuutuse eesmärgi kursil.