Diislikütuse hind on palju kõrgem, kui võiks eeldada naftahindu vaadates. See tähendab, et turul on palju teadmatust. Samal ajal on diislikütuse varu väike ja see võib hakata hinda omakorda tugevalt mõjutama. Aina peale tikkuv külmem aeg lisab veelgi pingeid.