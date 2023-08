TextMagicu suuromanik noppis kümnete tuhandete eurode eest aktsiaid juurde

„TextMagic SMS platvormi müügitulu kasvutempo on käesoleval aastal oluliselt aeglustunud, mille on põhjustanud erinevate tegurite kooslus. Põhiturul USA-s on toimunud olulised muudatused SMS-regulatsioonides, mille tõttu on SMS-kampaaniatele rakendunud piirangud. Covid-pandeemia kõrgperioodil suurenenud nõudlus on tänaseks lõppenud. Intresside tõus, inflatsioon ja majanduskeskkonna mõjud on avaldanud negatiivset mõju meie kliendiportfellile, mis on kaasa toonud ärimahtude vähenemise,“ kirjeldas Vaikmaa tulemuste tagamaad.