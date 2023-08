Telekomide esindused hakkavad välja surema. „Teenindus areneb digikanalite suunas“

Telia müügi ja teeninduse üksuse juhi Katre Liibergi sõnul on inimeste tarbimismustrid viimaste aastatega väga palju muutunud ning üha enam tehakse oma igapäevaseid toiminguid digitaalselt. „Telia on oma digikanalite ja automatiseeritud teeninduse arengusse aastaid panustanud ning näeme, et iseteeninduse populaarsus järjest kasvab (aastaga iseteeninduse külastuste arv kasvanud 16%),“ ütles ta.