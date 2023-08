Pilt selgeks: kes hüvitab korteriomanikule veekahju, kui katus lekib ja kindlustus puudub?

Kui kahju kannatanud korteriomanikul ei ole sõlmitud kindlustuslepingut, siis võib korteriühistu juhatus või haldur esialgu õlgu kehitades öelda: „Ise olid rumal, et kindlustuslepingut ei sõlminud,“ – ja arvata, et kahju kannatanud korteriomanik peab tekitatud kahju ise kinni maksma. Kuid kas see on ikka nii?

Kaasomandi osast tuleneva kahju korral vastutab korteriühistu

Igal aastal vaatavad maakohtud läbi kümneid ja kümneid avaldusi, kus kahju saaja (korteri omanik) on esitanud avalduse korteriühistu vastu kahju hüvitamise nõudes, kuna katkine katus, tilkuvad keskkütteradiaatorid või purunenud kanalisatsioonitorud on tekitanud korteriomanikule kahju. Kohtusse on asjad jõudnud seetõttu, et korteriühistu on keeldunud vabatahtlikult hüvitamast tekitatud kahju ning juhatus või haldur on teadmatusest jätnud sõlmimata korteriühistu vastutuskindlustuse.

2018.a. kehtima hakanud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 4 kohaselt maatükk ning hoone osad ja seadmed, mis ei ole ühegi eriomandi ese ega ole kolmanda isiku omandis, on korteriomandi kaasomandi osa esemeks (näiteks katus, kanalisatsioon, külma- ja soojaveetorud, küttesüsteem jne).

KrtS § 34 lg 2 kohaselt korteriomandite kaasomandi osa eset valitsevad korteriomanikud korteriühistu kaudu.

Kui korteris tekib veekahju, mis lähtub mõttelistest osadest, siis on sellise kahju ärahoidmine hõlmatud KrtS § 34 lg-test 1 ja 2 ja § 35 lg 2 p-st 1 tuleneva korteriühistu kohustuse kaitse eesmärgiga ja see on ka mõistlikult ettenähtav. Korteriühistul on kohustus tagada kaasomandi eseme korrashoid, kontrollida tehnosüsteemide korrasolekut ning rakendada puuduste ilmnemisel vajalikke abinõusid ohu või puuduste kõrvaldamiseks.

Kahju tekkimisel saab korteriühistu vastutuse aluseks olla ühistu tegevusetus, sh üldkoosoleku otsuse mitte täitmine, kaasomandi eseme korrasoleku kontrollimise või parandamise korraldamata jätmine, samuti selleks vajalike otsuste tegemata jätmine, aga ka remondiks vajaliku raha kogumata jätmine.