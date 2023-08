Valitsus ei leevenda Narva elanike kodusooja hinnatõusu. Linnapea: aga meil on siin väga palju pensionäre...

Peaminister põhjendas oma äraütlemist sellega, et Narvat ei saa vaadelda teiste piirkondadega võrreldes suure erandina. Lisaks on Ida-Virumaale suunatud märkimisväärsed õiglase ülemineku fondi vahendid. Narva linnapea sõnul on peaministri argumendid arusaadavad, ent ka linna olukord on erandlik, arvestades pensionäride ja üksi elavate pensionäride märkimisväärset hulka, mis on kolmandik elanikkonnast - ühtekokku 5000 inimest. „Möödunud aasta jooksul kadus Narvas ligi 700 töökohta, tõsi Töötukassas on saadaval sadu töökohti, aga kas need on senistega võrreldavad ?“, küsis Narva linnapea Katri Raik.