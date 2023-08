CO 2 heide on märgatavalt vähenenud ja kahaneb veelgi. See tähendab, et ka isu Euroopa Liidu saastekvootide järele on pisem. Kõik see mõjutab aga CO 2 hindu. Energiauudiste portaalile Montel rääkisid valdkonna eksperdid, et hind võib langeda isegi alla 80 euro tonni kohta.