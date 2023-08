Sisulooja Andreas Melts investeerimisest: alustades otsisin pikalt üht aktsiat, mis mu meeletult rikkaks teeks

Tihedale TikTokis surfajale pole kindlasti märkamata jäänud Eesti ühe tuntuima vigase inglise keele rääkija ja muusikalise koomiku Andreas Meltsi (25) omapärased naljavideod. Kuid ta pole ainult sisulooja, vaid ka investor, kel on juba ka valusaid kaotusi ette näidata.

Enda sotsiaalmeediakanalite jälgijaskonna on ta suutnud kasvatada mitmekümnetuhandeliseks. Enam ei tee ta kindlat palgatööd ning igapäevast leiba teenibki ta sisu loomise ja esinemistega. Tema tõemeelne soov on elada 100-aastaseks ja selle kõrval on ka finantsvabadusel oluline koht.