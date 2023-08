Swedbanki majandusprognoos: Eesti lähiaja väljavaade on vilets. Toiduainete hinnalangust pole mõtet oodata

Tööpuudus kasvab mõõdukalt

Vaatamata pikemat aega kestnud majanduslangusele, on tööjõuturg hästi vastu pidanud. Hõive, mis on juba niigi ajalooliselt suurim, peaks sel ja ka järgmisel aastal suurenema, kuid samas aeglustub selle kasv. Kõrge tööhõive, struktuurse tööjõupuuduse ja jooksevhindades majanduskasvu jätkumise tõttu ei tõuse meie hinnangul töötusemäär kõrgele. Swedbanki prognoosi järgi tõuseb keskmine töötusemäär sel aastal 6,5 protsendini, järgmisel aastal 6,7 protsendini ja langeb 2025. aastal 5,4 protsendini.

Tugeva tööturu ja jõulise palgakasvu juures on majapidamised saanud siiani hästi hakkama tõusnud intressimääradega. Tähtajaks tasumata laenude osakaal krediidiasutuste kogu laenuportfellist on jätkuvalt väga väike. Kõrged intressimäärad on majandusele tervikuna küll suur lisakulu, kuid nende negatiivne mõju majanduskasvule on väiksem kui liiga kiirel inflatsioonil. Samas, tuleks arvestada, et intressimäärade tõusu mõju nii meie kaubanduspartnerite kui ka Eesti majandusele on suurenemas.