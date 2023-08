Ekspert: kinnisvara hinnad langevad. Põhi on kätte jõudmas

Jaanus Lauguse kinnitusel määravad praegu ostjad turgu ja müüjad on paindlikud. „Statistilise täpsusega selgub see alles tulevikus, aga teise ringi korterite turupõhi paistab lähedal või on tõenäoliselt juba käes. Hind on praegu kõige olulisem tegur ja alla kümne aasta vanuste majade korterid hinnaklassis 3000-4000 eurot ruutmeetri kohta leiavad kiiresti ostja. Sellises hinnavahemikus on tihti ostuhuvilisi rohkem ja tuleb ette isegi ülepakkumisi,“ rääkis Laugus.