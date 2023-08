Autoomanike liit: ootame valitsuselt automaksu kehtestamise mõttest loobumist

EAOL juhatuse esimees Priit Tammeraidi sõnul oleks valitsusel mõistlik tunnistada, et täiendava automaksu kehtestamise kava on täielikult läbi mõtlemata. „Sisuliselt vaidlevad rahandusminister ja kliimaminister selle üle, kelle taskust tuleks planeeritud 120 miljonist eurost kõige suurem osa võtta,“ ütles Tammeraid. Tammeraidi sõnul on automaksu kavatsuse puhul tegemata jäetud kõige olulisem osa ehk lähteülesande analüüs. „Kõigepealt tasuks mõelda nii sellele, milliseid reaalseid alternatiive suudab riik inimesele pakkuda kui milline on Eesti autoomaniku panus globaalsesse kliimasse olukorras, kus meie rahvastik moodustab maailma elanikkonnast orienteeruvalt 0,016 protsenti.“



Eesti autoomanike liit esitas enda ettepaneku automaksu mitte kehtestada juuni lõpus peetud rahandusministeeriumi ümarlaual, tänaseks on mootorsõidukimaksu väljatöötamise kavatsust kritiseerinud mitmed erinevaid huvigruppe ühendavad organisatsioonid. „Usume, et kõige mõistlikum oleks valitsusel veel enne riigikogu esimest istungit 11. septembril automaksu kehtestamise kavast loobuda,“ ütles Tammeraid.