Peaministri abikaasa ettevõte pole lõpetanud vedusid Venemaale. Kallas: midagi ebamoraalset mu abikaasa ettevõtted ei tee

Eelmisel nädalal ütles Stark Logisticsi tegevjuht Kristjan Kraag küll ERR-ile, et Venemaale vedusid neil praktiliselt enam pole, kuid ettevõte ei ole vedusid täielikult lõpetanud. Peale selle, et peaaegu kõik kaubad on sanktsioonide all, ei ole Kraagi sõnul ettevõte ka ise pingutanud selle nimelt, et Venemaa-vedusid alal hoida.

Küsimusele, kas Stark Logisticsil on plaanis Venemaa-äri lõpetada, vastas Kraag järgmiselt: „Meil on ainult üks Eesti klient, kellel aitame Venemaa suunal nende varasemaid, kehtivaid ja seaduslikke rahvusvahelisi lepinguid täita, see on AS Metaprint. Meie uusi kliendisuhteid Venemaa-suunalisteks vedudeks ei loo.“

Ta lisas, et kui enne sõda oli normaalne teha Venemaale ja sealt tagasi 60–70 vedu kuus, siis tänaseks on sellest järel ca üks-kaks vedu nädalas.

Praegused vähesed sõidud on Kraagi sõnul viimased koormad. „Osalt tehaste jääkide äratoomine-viimine, et saaks ära lõpetada,“ täpsustas ta.

Peaminister Kaja Kallase abikaasa Arvo Hallik on ettevõtte Novaria Consulti ainuosanik. Ettevõttele kuulub 24,8% Stark Logistics AS-ist ja 30% Stark Warehousing OÜ-st.

Mullu aasta lõpus sõnas peaminister Kaja Kallas Delfile, et mingisugust äritegevust Venemaaga olla ei tohi. „[Valitsus] on andnud selged suunised, et mitte mingisugust äritegevust ei tohi Operailil ega ühelgi teisel Eesti riigiettevõttel Venemaaga olla,“ ütles peaminister siis.

Kolmapäeval Vikerraadioga kõneldes rääkis peaminister Kaja Kallas, et küsis abikaasa käest meedias esitatud andmete kohta. „Nad veavad ühe kliendi kaupu sealt tagasi, kes paneb oma tehast seal kinni,“ rääkis Kallas. „Mingit ebamoraalset tegevust minu abikaasale kuuluvad ettevõtted ei toimeta.“

Täpsustavate küsimuste peale kordas Kallas, et tema ei tegele oma abikaasa äritegevusega. „Mul on peaminister, mul on oma töö,“ sõnas ta ning lisas, et küsimusi tuleb küsida Stark Logisticsilt.

Kolmapäeval tegi peaminister ühismeedias ka pöördumise, kus rõhutas, et tema abikaasal pole Vene föderatsioonis kliente. „ERR avaldas täna uudise, justkui minu abikaasaga seotud firma teeks äri Venemaal. Tahan rõhutada, et minu abikaasal ei ole Vene föderatsiooni ettevõtjatest kliente. Olen jätkuvalt seisukohal, et igasugune kaubandus ja äritegevus Venemaaga peab olema lõppenud niikauaks, kuni kestab Venemaa sissetung Ukrainasse,“ kirjutas Kallas. „Mu abikaasal on osalus logistikafirmas. Ta on selgitanud, et see ettevõte aitab lõpetada ühe oma Eesti ettevõttest kliendi tootmistegevust Venemaal kooskõlas seaduste ja sanktsioonidega. Kõik täpsemad küsimused tuleb esitada nendele ettevõtetele.“