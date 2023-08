Rootsi majanduslangus kestab arvatust kauem, mis paneb kodumajapidamised surve alla

Rootsi turuväärtuse järgi suuruselt teise panga majandusteadlased väidavad, et Rootsi majandus seisab silmitsi kaheaastase langusega, mis on rohkem, kui seni arvati. Kasvavad kulud sunnivad tarbijaid jätkama kulutuste kahandamist ka järgmisel aastal.

Neljapäeval avaldatud aruandes teatas Swedbank AB, et 2023. aastal kahaneb kalendri järgi korrigeeritud sisemajanduse kogutoodang tõenäoliselt 0,9%. Kuigi tegemist on varasemast veidi leebema kahanemisega, eeldab pank nüüd 2024. aastal SKP 0,3 protsendilist langust, olles varem prognoosinud 0,3 protsendilist kasvu.

„Majanduslangus on alanud ja asjad lähevad hullemaks enne kui paremaks,“ ütles peaökonomist Mattias Persson avalduses. „Ootame, et kodumajapidamised jätkaksid veel mõnda aega tarbimise kärpimist, kuna nende sissetulekud on kõrge inflatsiooni ja kasvavate intressikulude tõttu surve all.“